Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год (по банковской системе)...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:59
Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год (по банковской системе)...
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