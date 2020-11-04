Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год (по банковской системе)...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:59
Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год (по банковской системе)...
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:05
КБ есть за валютные карты?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Aps, uavasylynka, valya, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|