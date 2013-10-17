RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:59

  Алексей77 написав:Добрый день. Как сейчас чувствует себя А-банк? Есть вероятность выхода за пределы фонда


Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год :wink: (по банковской системе)...
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2447
З нами з: 19.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:05

КБ есть за валютные карты?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 22.12.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:15

proftpd66 тут помоему кешбек за расчеты только в Украине, но надо проверить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1743174417451746
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9068, 9069, 9070
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90696 10696184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 09:38
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4414, 4415, 4416
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44154 5345125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 06:54
guntherhouse777
ОКСІ БАНК 1 ... 85, 86, 87
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
869 121926
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 21:46
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90697)
05.11.2020 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.