Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год (по банковской системе)...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:59
Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год (по банковской системе)...
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:05
КБ есть за валютные карты?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:15
proftpd66 тут помоему кешбек за расчеты только в Украине, но надо проверить
Кешбечные карты!
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:06
тыкаю в мобайле новый деплзит онлайн 20т на год
рисует 10%
это уже с учетом акции?
или если пойти дальше добавят 0.5?
хотя даже 10.5 маловато
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:05
Re: А-Банк
В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.
В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK
Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."
Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал
Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:35
В прошлом месяце делал то же самое - кешбек начислен автоматически
МСС какой-то из "мебели" или типа эпицентра.
Это партнёрская категория, поэтому тут важен мерчант, а не mcc.
Требовать "долива пива" можно и нужно
Эти идиоты не добавили себе мерчанта в базу.
Ваш немного отличается DNIP-SK, да и mcc не "мебель"
За Виталия Наливкина!
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:45
Re: А-Банк
Депо открываю только с ПК - все хорошо видно и без спешки.
10,5 рисует уже когда введена сумма 10000 и больше.
Банк в мобилке - игрушка.
PS нечаянно смел крошки с экрана - удалили 200 контактов и купил трактор
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:20
Re: А-Банк
моб додаток А24 має такі фішки, яких не має версія для ПК і мабуть й не буде мати!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:44
В зависимости от операторов, которые работают в отделении. однозначно ответить нельзя. в одном отделении в принципе устраивает, в другом иногда складываются такие ситуации, что хоть на горячую линию звони
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