RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:59

  Алексей77 написав:Добрый день. Как сейчас чувствует себя А-банк? Есть вероятность выхода за пределы фонда


Я вот тоже заплыву за буйки, на месяц... Пока ничего страшного нема, и приток депо + 25% за год :wink: (по банковской системе)...
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 19.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:05

КБ есть за валютные карты?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3542
З нами з: 22.12.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:15

proftpd66 тут помоему кешбек за расчеты только в Украине, но надо проверить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:06

тыкаю в мобайле новый деплзит онлайн 20т на год
рисует 10%
это уже с учетом акции?
или если пойти дальше добавят 0.5?
хотя даже 10.5 маловато :)
v57
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 14.03.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:05

Re: А-Банк

В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.

В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK

Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."

Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал

Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
Sinica
 
Повідомлень: 183
З нами з: 08.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:35

  Sinica написав:В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.

В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK

Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."

Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал

Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.

В прошлом месяце делал то же самое - кешбек начислен автоматически
МСС какой-то из "мебели" или типа эпицентра.

Это партнёрская категория, поэтому тут важен мерчант, а не mcc.

Требовать "долива пива" можно и нужно

Зображення

Эти идиоты не добавили себе мерчанта в базу.
Ваш немного отличается DNIP-SK, да и mcc не "мебель"
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13159
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7313 раз.
Подякували: 3466 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:45

Re: А-Банк

  v57 написав:тыкаю в мобайле новый деплзит онлайн 20т на год
рисует 10%
это уже с учетом акции?
или если пойти дальше добавят 0.5?
хотя даже 10.5 маловато


Депо открываю только с ПК - все хорошо видно и без спешки.
10,5 рисует уже когда введена сумма 10000 и больше.
Банк в мобилке - игрушка.
PS нечаянно смел крошки с экрана - удалили 200 контактов и купил трактор :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3772
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:20

Re: А-Банк

  Goodman написав:Депо открываю только с ПК - все хорошо видно и без спешки.
10,5 рисует уже когда введена сумма 10000 и больше.
Банк в мобилке - игрушка.


моб додаток А24 має такі фішки, яких не має версія для ПК і мабуть й не буде мати!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:44

В зависимости от операторов, которые работают в отделении. однозначно ответить нельзя. в одном отделении в принципе устраивает, в другом иногда складываются такие ситуации, что хоть на горячую линию звони
Natalia Aleks
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1743174417451746
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, idealstorm, ingtrans, Sanio і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4415, 4416, 4417
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44167 5348171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 13:22
clientage
Альфа-Банк 1 ... 9070, 9071, 9072
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90710 10699787
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 12:38
omb
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 738, 739, 740
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7393 1664051
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 18:05
vasyatko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.