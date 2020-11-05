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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:48

v57

фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 10038
З нами з: 01.06.14
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