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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:48

v57

фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21

  Sinica написав:В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.

В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK

Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."

Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал

Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.

В прошлом месяце мне кешбэк начислили, описание терминала было таким же.
riwalir
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