|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:48
v57
фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10044
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21
Sinica написав:
В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.
В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK
Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."
Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал
Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
В прошлом месяце мне кешбэк начислили, описание терминала было таким же.
-
riwalir
-
-
- Повідомлень: 712
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:32
Уточните, пожалуйста , пополнение зелёной карты через айбокс-терминал: есть какой-то лимит за раз и за сутки? Спасибо.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2564
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1218 раз.
- Подякували: 1063 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n
, ramaz
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|870
|122544
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6594
|1478929
|
|
|44196
|5351970
|
|