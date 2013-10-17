v57
фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:48
v57
фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21
В прошлом месяце мне кешбэк начислили, описание терминала было таким же.
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:32
Re: А-Банк
Уточните, пожалуйста , пополнение зелёной карты через айбокс-терминал: есть какой-то лимит за раз и за сутки? Спасибо.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:58
вопрос - ответ
Ну раз никто не знает или делает вид что не знает
то сам себе и отвечу, может еще кому-нибудь понадобится:
если карту считать, то до 30 000 за раз
если ввести номер карты вручную - то лимит вроде до 5 тыс.
В сутки - лимита как такового нет
Но в месяц по одному счету - 150 тыс (на сайте айбокса так написано)
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