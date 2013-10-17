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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:48

v57

фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21

  Sinica написав:В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.

В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK

Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."

Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал

Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.

В прошлом месяце мне кешбэк начислили, описание терминала было таким же.
riwalir
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:32

Re: А-Банк

Уточните, пожалуйста , пополнение зелёной карты через айбокс-терминал: есть какой-то лимит за раз и за сутки? Спасибо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:58

вопрос - ответ

  Alex2007 написав:Уточните, пожалуйста , пополнение зелёной карты через айбокс-терминал: есть какой-то лимит за раз и за сутки? Спасибо.


Ну раз никто не знает или делает вид что не знает :D
то сам себе и отвечу, может еще кому-нибудь понадобится:
если карту считать, то до 30 000 за раз
если ввести номер карты вручную - то лимит вроде до 5 тыс.
В сутки - лимита как такового нет
Но в месяц по одному счету - 150 тыс (на сайте айбокса так написано)
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:43

Re: А-Банк

Коллеги напомните пожалуйста, лонгацию в шапито стоит отменять заранее или в таком случае деньги упадут автоматом только после обеда и лучше рвать на след. день после окончания ручками и лонгацию не трогать?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:58

  ruvex написав:Коллеги напомните пожалуйста, лонгацию в шапито стоит отменять заранее или в таком случае деньги упадут автоматом только после обеда и лучше рвать на след. день после окончания ручками и лонгацию не трогать?

Я расторгаю кнопкой в последний день действия вклада.
На следующий день вся сумма падает на КДВ и я открываю новый вклад (обязательно больше 10ти тысяч) и система добавляет +0,5%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 05:37

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:и система добавляет +0,5%

т е Ашечка манипулирует информацией в условиях ЗИМОВЫй ЗАПАС =
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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