v57
фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:48
v57
фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21
В прошлом месяце мне кешбэк начислили, описание терминала было таким же.
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:32
Re: А-Банк
Уточните, пожалуйста , пополнение зелёной карты через айбокс-терминал: есть какой-то лимит за раз и за сутки? Спасибо.
Додано: Суб 07 лис, 2020 23:58
вопрос - ответ
Ну раз никто не знает или делает вид что не знает
то сам себе и отвечу, может еще кому-нибудь понадобится:
если карту считать, то до 30 000 за раз
если ввести номер карты вручную - то лимит вроде до 5 тыс.
В сутки - лимита как такового нет
Но в месяц по одному счету - 150 тыс (на сайте айбокса так написано)
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:43
Re: А-Банк
Коллеги напомните пожалуйста, лонгацию в шапито стоит отменять заранее или в таком случае деньги упадут автоматом только после обеда и лучше рвать на след. день после окончания ручками и лонгацию не трогать?
Black Jack - White Business
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:58
Я расторгаю кнопкой в последний день действия вклада.
На следующий день вся сумма падает на КДВ и я открываю новый вклад (обязательно больше 10ти тысяч) и система добавляет +0,5%
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 08 лис, 2020 05:37
Re: А-Банк
т е Ашечка манипулирует информацией в условиях ЗИМОВЫй ЗАПАС =
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 08 лис, 2020 07:00
Уже давно нет никакого "только после обеда". Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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