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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:48
v57
фішка №1 - депозити в А24 можна поповнювати із копійками (в ПК не можна)
фішка №2 - вибір Кешбеків і візуалізація стану КБ рахунку + вивід на карту
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greenozon
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21
Sinica написав:
В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.
В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK
Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."
Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал
Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
В прошлом месяце мне кешбэк начислили, описание терминала было таким же.
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riwalir
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Додано: Суб 07 лис, 2020 16:32
Уточните, пожалуйста , пополнение зелёной карты через айбокс-терминал: есть какой-то лимит за раз и за сутки? Спасибо.
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Alex2007
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Додано: Суб 07 лис, 2020 23:58
Alex2007 написав:
Уточните, пожалуйста , пополнение зелёной карты через айбокс-терминал: есть какой-то лимит за раз и за сутки? Спасибо.
Ну раз никто не знает или делает вид что не знает
то сам себе и отвечу, может еще кому-нибудь понадобится:
если карту считать, то до 30 000 за раз
если ввести номер карты вручную - то лимит вроде до 5 тыс.
В сутки - лимита как такового нет
Но в месяц по одному счету - 150 тыс (на сайте айбокса так написано)
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Alex2007
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:43
Коллеги напомните пожалуйста, лонгацию в шапито стоит отменять заранее или в таком случае деньги упадут автоматом только после обеда и лучше рвать на след. день после окончания ручками и лонгацию не трогать?
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ruvex
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:58
ruvex написав:
Коллеги напомните пожалуйста, лонгацию в шапито стоит отменять заранее или в таком случае деньги упадут автоматом только после обеда и лучше рвать на след. день после окончания ручками и лонгацию не трогать?
Я расторгаю кнопкой в последний день действия вклада.
На следующий день вся сумма падает на КДВ и я открываю новый вклад (обязательно больше 10ти тысяч) и система добавляет +0,5%
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 08 лис, 2020 05:37
lubopytnaya написав:
и система добавляет +0,5%
т е Ашечка манипулирует информацией в условиях ЗИМОВЫй ЗАПАС =
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 08 лис, 2020 07:00
ruvex написав:
Коллеги напомните пожалуйста, лонгацию в шапито стоит отменять заранее или в таком случае деньги упадут автоматом только после обеда и лучше рвать на след. день после окончания ручками и лонгацию не трогать?
Уже давно нет никакого "только после обеда". Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:39
Flamingo написав:
Уже давно нет никакого "только после обеда"
В октябре заканчивалось 2 депозита. В обоих автопролонгация была отключена, но один рано утром упал на карту сам, а по второму автоматического зачисления на карту так и не дождался и часа в 2 дня разорвал вручную. Возможно, это связано с тем, что срок действия второго депозита закончился в субботу, по крайней мере, других различий между этими депозитами я не видел, даже суммы были одинаковые.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:48
ingtrans написав: Flamingo написав:
Уже давно нет никакого "только после обеда"
В октябре заканчивалось 2 депозита. В обоих автопролонгация была отключена, но один рано утром упал на карту сам, а по второму автоматического зачисления на карту так и не дождался и часа в 2 дня разорвал вручную. Возможно, это связано с тем, что срок действия второго депозита закончился в субботу, по крайней мере, других различий между этими депозитами я не видел, даже суммы были одинаковые.
Вы могли и банальный глюк поймать. Они кстати по моим наблюдениям в а-банке в последнее время зачастили
. За последний год из примерно 20 вкладов здесь - только 1 закрывал "руцями" - во всех остальных стояла отмена автолонгации и ни разу случая подобного вашему не наблюдал (депо заканчивались и в рабочие, и в выходные, и в праздничные дни). Ну а глюк - его ведь предусмотреть невозможно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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