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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14
Flamingo написав:
Вы могли и банальный глюк поймать.
Может и глюк. Что интересно, проценты в тот день начислили после 11 часов, в то время как в обычно проценты приходят рано-рано утром. Так что может просто был неудачный день.
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ingtrans
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Додано: Нед 08 лис, 2020 12:24
ingtrans написав:
Возможно, это связано с тем, что срок действия второго депозита закончился в субботу
Минулої неділі зранку дзенькнули % коло 9 год, тоді я зразу зняв тіло і поповнив ще стовбчики. Надіюсь банк ще півтори місяці благополучно проживе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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