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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Вы могли и банальный глюк поймать.

Может и глюк. Что интересно, проценты в тот день начислили после 11 часов, в то время как в обычно проценты приходят рано-рано утром. Так что может просто был неудачный день.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:24

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Возможно, это связано с тем, что срок действия второго депозита закончился в субботу


Минулої неділі зранку дзенькнули % коло 9 год, тоді я зразу зняв тіло і поповнив ще стовбчики. Надіюсь банк ще півтори місяці благополучно проживе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:09

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:и система добавляет +0,5%

т е Ашечка информацией в условиях ЗИМОВЫй ЗАПАС =

Почему манипулирует?
В условиях четко написано, что при открытии нового депозита добавляют 0,5%
А "Новым" депозитом считается закончившийся депозит, упавший на КДВ.
И эти деньги на карте (от 10К) уже считаются новыми деньгами.
Т.е. что автопролонгация, что ручной разрыв - по факту одно и то же.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:03

СКАЖЕМ ДРУЖНО - НАХВИГ НУЖНО

lubopytnaya
и шо будете продлять под десять с половиной?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:41

  хуторянка написав:lubopytnaya
и шо будете продлять под десять с половиной?


Человек в советское время и под 2-3% носил... а сейчас ещё двухзначные цифры)) :wink:
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ingtrans

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