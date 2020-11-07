Может и глюк. Что интересно, проценты в тот день начислили после 11 часов, в то время как в обычно проценты приходят рано-рано утром. Так что может просто был неудачный день.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14
Re: А-Банк
Может и глюк. Что интересно, проценты в тот день начислили после 11 часов, в то время как в обычно проценты приходят рано-рано утром. Так что может просто был неудачный день.
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:24
Re: А-Банк
Минулої неділі зранку дзенькнули % коло 9 год, тоді я зразу зняв тіло і поповнив ще стовбчики. Надіюсь банк ще півтори місяці благополучно проживе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:09
Почему манипулирует?
В условиях четко написано, что при открытии нового депозита добавляют 0,5%
А "Новым" депозитом считается закончившийся депозит, упавший на КДВ.
И эти деньги на карте (от 10К) уже считаются новыми деньгами.
Т.е. что автопролонгация, что ручной разрыв - по факту одно и то же.
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:03
СКАЖЕМ ДРУЖНО - НАХВИГ НУЖНО
lubopytnaya
и шо будете продлять под десять с половиной?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:41
Человек в советское время и под 2-3% носил... а сейчас ещё двухзначные цифры))
Отримай бонус за карту/депо:
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|