|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14
Flamingo написав:
Вы могли и банальный глюк поймать.
Может и глюк. Что интересно, проценты в тот день начислили после 11 часов, в то время как в обычно проценты приходят рано-рано утром. Так что может просто был неудачный день.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1702
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:24
ingtrans написав:
Возможно, это связано с тем, что срок действия второго депозита закончился в субботу
Минулої неділі зранку дзенькнули % коло 9 год, тоді я зразу зняв тіло і поповнив ще стовбчики. Надіюсь банк ще півтори місяці благополучно проживе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3832
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:09
Goodman написав: lubopytnaya написав:
и система добавляет +0,5%
т е Ашечка информацией в условиях ЗИМОВЫй ЗАПАС =
Почему манипулирует?
В условиях четко написано, что при открытии нового депозита добавляют 0,5%
А "Новым" депозитом считается закончившийся депозит, упавший на КДВ.
И эти деньги на карте (от 10К) уже считаются новыми деньгами.
Т.е. что автопролонгация, что ручной разрыв - по факту одно и то же.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4250
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:03
lubopytnaya
и шо будете продлять под десять с половиной?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2635
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:41
хуторянка написав:lubopytnaya
и шо будете продлять под десять с половиной?
Человек в советское время и под 2-3% носил... а сейчас ещё двухзначные цифры))
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2451
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:05
Sinica написав:
В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.
В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK
Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."
Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал
Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
Аналогичная ситуация. Всё слово в слово. Поддержка морозится "МСС не соответствует партнёрской". Кидалово то ещё. У кого-то получилось с ломбарда вытрясти кешбек?
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 лис, 2020 19:11
Hemi, попробуйте написать им на фейсбуке, можно где-нибудь под последним постом, чтоб "было видно" - они этого не любят, быстро заметят и попытаются уладить ситуацию
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13187
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7318 раз.
- Подякували: 3468 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:19
Flamingo написав:
Уже давно нет никакого "только после обеда".
Пошерстив закрома форума, вышел на комменты:viewtopic.php?p=4389559#p4389559viewtopic.php?p=4389657#p4389657
но по сроку давности оных и собственного опыта депо в банке решил уточнить.
Flamingo написав:
Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того
Окончание в пятницу, выплата в субботу. Посмотрим заодно корректность работы банки с учетом комментариев о выше.
Востаннє редагувалось ruvex
в Нед 08 лис, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10119
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2227 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:24
ruvex написав:
Flamingo написав:
Уже давно нет никакого "только после обеда".
Пошерстив закрома форума, вышел на комменты:viewtopic.php?p=4389559#p4389559viewtopic.php?p=4389657#p4389657
но по сроку давности оных и собственного опыта депо в банке решил уточнить.
Flamingo написав:
Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того
Окончание в пятницу, выплата в субботу. Посмотрим заодно корректность работы банки с учетом комментариев ниже.
Фламинго полностью прав. Снимаем автопролонгацию, и проценти на следующий календарний день, в 4-00, а тело в 8-00.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2451
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7396
|1664798
|
|
|90746
|10707404
|
Нед 08 лис, 2020 18:54
Arien
|
|44201
|5354967
|
|