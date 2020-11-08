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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Вы могли и банальный глюк поймать.

Может и глюк. Что интересно, проценты в тот день начислили после 11 часов, в то время как в обычно проценты приходят рано-рано утром. Так что может просто был неудачный день.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:24

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Возможно, это связано с тем, что срок действия второго депозита закончился в субботу


Минулої неділі зранку дзенькнули % коло 9 год, тоді я зразу зняв тіло і поповнив ще стовбчики. Надіюсь банк ще півтори місяці благополучно проживе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:09

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:и система добавляет +0,5%

т е Ашечка информацией в условиях ЗИМОВЫй ЗАПАС =

Почему манипулирует?
В условиях четко написано, что при открытии нового депозита добавляют 0,5%
А "Новым" депозитом считается закончившийся депозит, упавший на КДВ.
И эти деньги на карте (от 10К) уже считаются новыми деньгами.
Т.е. что автопролонгация, что ручной разрыв - по факту одно и то же.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:03

СКАЖЕМ ДРУЖНО - НАХВИГ НУЖНО

lubopytnaya
и шо будете продлять под десять с половиной?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:41

  хуторянка написав:lubopytnaya
и шо будете продлять под десять с половиной?


Человек в советское время и под 2-3% носил... а сейчас ещё двухзначные цифры)) :wink:
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:05

  Sinica написав:В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.

В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK

Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."

Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал

Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
Аналогичная ситуация. Всё слово в слово. Поддержка морозится "МСС не соответствует партнёрской". Кидалово то ещё. У кого-то получилось с ломбарда вытрясти кешбек?
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:11

Hemi, попробуйте написать им на фейсбуке, можно где-нибудь под последним постом, чтоб "было видно" - они этого не любят, быстро заметят и попытаются уладить ситуацию
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:19

  Flamingo написав:Уже давно нет никакого "только после обеда".

Пошерстив закрома форума, вышел на комменты:
viewtopic.php?p=4389559#p4389559
viewtopic.php?p=4389657#p4389657
но по сроку давности оных и собственного опыта депо в банке решил уточнить.
  Flamingo написав:Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того

Окончание в пятницу, выплата в субботу. Посмотрим заодно корректность работы банки с учетом комментариев о выше.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 08 лис, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:24

  ruvex написав:
  Flamingo написав:Уже давно нет никакого "только после обеда".

Пошерстив закрома форума, вышел на комменты:
viewtopic.php?p=4389559#p4389559
viewtopic.php?p=4389657#p4389657
но по сроку давности оных и собственного опыта депо в банке решил уточнить.
  Flamingo написав:Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того

Окончание в пятницу, выплата в субботу. Посмотрим заодно корректность работы банки с учетом комментариев ниже.


Фламинго полностью прав. Снимаем автопролонгацию, и проценти на следующий календарний день, в 4-00, а тело в 8-00.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:44

  Sinica написав:В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота.
Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер.
Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.

В выписке подтянулось вот такое название магазина:
Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK

Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."

Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал

Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.


А я оформил заказ на сайте с доставкой перевозчиком и сразу же оплатил. Тоже LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK и кэшбэка нет, хотя в моно, когда там был Фокстрот, кэшбэк залетал на ура.

Зображення Зображення Зображення

Обратился в поддержку - ответ: "Для решения вашего вопроса нам нужно больше времени, я передал заявку в технический отдел, номер заявки ******, регламент отработки от 1 до 3 рабочих дней, по решению с Вами обязательно свяжется сотрудник. Приносим извинения за неудобства, мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация больше не повторилась."
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