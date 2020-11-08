Почему манипулирует? В условиях четко написано, что при открытии нового депозита добавляют 0,5% А "Новым" депозитом считается закончившийся депозит, упавший на КДВ. И эти деньги на карте (от 10К) уже считаются новыми деньгами. Т.е. что автопролонгация, что ручной разрыв - по факту одно и то же.
Sinica написав:В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота. Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер. Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.
В выписке подтянулось вот такое название магазина: Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK
Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."
Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал
Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
Аналогичная ситуация. Всё слово в слово. Поддержка морозится "МСС не соответствует партнёрской". Кидалово то ещё. У кого-то получилось с ломбарда вытрясти кешбек?
Flamingo написав:Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того
Окончание в пятницу, выплата в субботу. Посмотрим заодно корректность работы банки с учетом комментариев о выше.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 08 лис, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Flamingo написав:Деньги по депо, по которому за месяц или менее отменена автопролонгация, падают на карт довольно рано утром. В 8 утра они уже обычно доступны к снятию с карты. Возможность же расторгнуть депо, который находится в отлежке к пролонгации под 1% появляется по моему попизже - где-то в 8-30 или около того
Окончание в пятницу, выплата в субботу. Посмотрим заодно корректность работы банки с учетом комментариев ниже.
Фламинго полностью прав. Снимаем автопролонгацию, и проценти на следующий календарний день, в 4-00, а тело в 8-00.
Sinica написав:В этом месяце у А-банк-а есть партнерская категория кешбека от Фокстрота. Выбрал самовывоз в магазине и оплатил на сайте Фокстрота через оплату на сайте Виза-Мастер. Платеж прошел через ликпей и кешбек не начислили.
В выписке подтянулось вот такое название магазина: Электроника: LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK
Ответ поддержки "Начисление не произведено. Причина: mcc категории транзакции не соответствует выбранным категориям, не найдена категория партнерского кешбека."
Сумма маленькая, не вижу смысла тратить время. (Негативные) выводы для себя сделал
Никаких других кешбек сервисов не использовал, но часть покупки было оплачено стандартными неакционными бонусами Фокстрота.
А я оформил заказ на сайте с доставкой перевозчиком и сразу же оплатил. Тоже LIQPAY*SAV-D inet kana, DNIP-SK и кэшбэка нет, хотя в моно, когда там был Фокстрот, кэшбэк залетал на ура.
Обратился в поддержку - ответ: "Для решения вашего вопроса нам нужно больше времени, я передал заявку в технический отдел, номер заявки ******, регламент отработки от 1 до 3 рабочих дней, по решению с Вами обязательно свяжется сотрудник. Приносим извинения за неудобства, мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация больше не повторилась."