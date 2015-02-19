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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36

А-Банк в ФБ раздуплился.

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Stigmated
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:56

  Stigmated написав:А-Банк в ФБ раздуплился.

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Полный бред.
В прошлом месяце нормально начислялось, несмотря на то, что MCC был из категории "мебель".
Но и мерчант отличался немного (на пару символов).

Эти "сверхразумы" не добавили себе в базу этого мерчанта.

Или Фокстрот "перенаправил трафик" на другого мерчанта, и не уведомил "партнёра"

MCC к "партнёрским" категориям - вообще не имеет отношения. Там кешбек по мерчанту
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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  #<1 ... 1746174717481749
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