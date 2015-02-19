|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:56
Полный бред.
В прошлом месяце нормально начислялось, несмотря на то, что MCC был из категории "мебель".
Но и мерчант отличался немного (на пару символов).
Эти "сверхразумы" не добавили себе в базу этого мерчанта.
Или Фокстрот "перенаправил трафик" на другого мерчанта, и не уведомил "партнёра"
MCC к "партнёрским" категориям - вообще не имеет отношения. Там кешбек по мерчанту
Biden's Laptop Matters
|