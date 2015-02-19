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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36

А-Банк в ФБ раздуплился.

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Stigmated
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:56

  Stigmated написав:А-Банк в ФБ раздуплился.

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Полный бред.
В прошлом месяце нормально начислялось, несмотря на то, что MCC был из категории "мебель".
Но и мерчант отличался немного (на пару символов).

Эти "сверхразумы" не добавили себе в базу этого мерчанта.

Или Фокстрот "перенаправил трафик" на другого мерчанта, и не уведомил "партнёра"

MCC к "партнёрским" категориям - вообще не имеет отношения. Там кешбек по мерчанту
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:55

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:и система добавляет +0,5%

т е Ашечка манипулирует информацией в условиях ЗИМОВЫй ЗАПАС =

Нет никакой манипуляции.
Сегодня была в отделении и там висит красочный плакатик по депозиту ЗИМОВЫЙ ЗАПАС на 12 месяцев с пополнением

Базовая ставка 10%
Но если сумма депозита выше 10 тысяч, то добавляют +0,5%
А если выбрать опцию "капитализация процентов", то процентная ставка будет 10,916%
При сумме вклада от 200К базовая ставка 11%, а с капитализацией процентов ставка будет 11,458%

А если всё то же самое, но депозит без пополнения, то максимальная ставка 12,001%

В итоге я выбрала для себя ставку 10,916%: капитализация процентов, сумма выше 10К
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 06:04

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:Нет никакой манипуляции.

Увы , для меня Ашка , как МОНО - банк без отделений - не хожу туда и нет нужды.
Читаю только Вайбер и Сайт.
На сайте висит обьява - Н О В Ы Х ( большими зелеными буквами и 2! раза).
Типичная манипуляция - как можно открыть вклад и он будет не новым?
PS Вайбер пишет правильно , но отсылает на ссылку условий - где НОВЫЕ.
Дурня одним словом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 07:44

А-Банк

За ночь кэшбэк по Фокстроту начислили :)

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Stigmated
 
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