|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:56
Полный бред.
В прошлом месяце нормально начислялось, несмотря на то, что MCC был из категории "мебель".
Но и мерчант отличался немного (на пару символов).
Эти "сверхразумы" не добавили себе в базу этого мерчанта.
Или Фокстрот "перенаправил трафик" на другого мерчанта, и не уведомил "партнёра"
MCC к "партнёрским" категориям - вообще не имеет отношения. Там кешбек по мерчанту
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:55
Нет никакой манипуляции.
Сегодня была в отделении и там висит красочный плакатик по депозиту ЗИМОВЫЙ ЗАПАС на 12 месяцев с пополнением
Базовая ставка 10%
Но если сумма депозита выше 10 тысяч, то добавляют +0,5%
А если выбрать опцию "капитализация процентов", то процентная ставка будет 10,916%
При сумме вклада от 200К базовая ставка 11%, а с капитализацией процентов ставка будет 11,458%
А если всё то же самое, но депозит без пополнения, то максимальная ставка 12,001%
В итоге я выбрала для себя ставку 10,916%: капитализация процентов, сумма выше 10К
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 лис, 2020 06:04
Re: А-Банк
Увы , для меня Ашка , как МОНО - банк без отделений - не хожу туда и нет нужды.
Читаю только Вайбер и Сайт.
На сайте висит обьява - Н О В Ы Х ( большими зелеными буквами и 2! раза).
Типичная манипуляция - как можно открыть вклад и он будет не новым?
PS Вайбер пишет правильно , но отсылает на ссылку условий - где НОВЫЕ.
Дурня одним словом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 10 лис, 2020 07:44
А-Банк
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:18
Я спрашивала в головном отделении, что такое "НОВЫЕ ВКЛАДЫ"
Они ответили: что если депозит закончился и упал на КДВ, то вкладчик этими деньгами может открыть новый вклад.
Единственные плюшки, которые существуют в А-банке - это +0,5% к ставке, при условии что сумма вклада 10 тысяч. И +1% к ставке, если сумма 200К
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:27
lubopytnaya
хвилинка гумору
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|