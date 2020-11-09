сл1дкую за пан1 Любопытной. Дуже гарна мен1 грицева шк1льна наука.
В мене той ще ребус - грудень: ТАС, Ашка, с14. Е про що подумати - на кону 600к
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03
Re: А-Банк
сл1дкую за пан1 Любопытной. Дуже гарна мен1 грицева шк1льна наука.
В мене той ще ребус - грудень: ТАС, Ашка, с14. Е про що подумати - на кону 600к
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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