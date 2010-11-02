сл1дкую за пан1 Любопытной. Дуже гарна мен1 грицева шк1льна наука.
В мене той ще ребус - грудень: ТАС, Ашка, с14. Е про що подумати - на кону 600к
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03
Re: А-Банк
сл1дкую за пан1 Любопытной. Дуже гарна мен1 грицева шк1льна наука.
В мене той ще ребус - грудень: ТАС, Ашка, с14. Е про що подумати - на кону 600к
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:48
20го был последний день под такие прОценты-жаба душит слезать на 10,5
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:09
Конячників і Руслана в Ваших краях немає?
Там непогані стовпи були під 17,5% та 16%.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:37
Re: А-Банк
нет , нема , до кийова - то далеко, то часу нема, то корона ця.........
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:45
ukrprom2014
А что, можно использовать несколько кешбек-сайтов вместе? И что за "братки"?
Менять свои 20,15% (с уч.капитал) на 10.5%, не очень хочется, эх(
Додано: Чет 12 лис, 2020 08:42
Re: А-Банк
Ожидаемо ничегно нет, кроме
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:09
ПРО РУСЛАНА
Квесторе_поверніться
Ни за какие коврижки-с большими потугами выскочила с РД перед самым ВА.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:37
А шо у Шапита СЭПы весь день не ходили седня?
Шо случилось? ВА не ввели ишоо?
А то у меня так с Форумом было, 1..2 дня не походил СЭП и на 3й ввели ВА
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 лис, 2020 19:09
Re: А-Банк
Добривечір! Після оновлення мобільного застосунку не дозволяє робити скриншоти. Це в усіх так чи мені "пощастило"? Звикла банківські операції скринити, щоб у разі якихось проблем були підтвердження. Може, хтось підкаже, як повернутися до попередньої версії чи "вилікувати" параною банку? Можна в ПП.
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