RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1748174917501751>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03

Re: А-Банк

  greenozon написав:у вас як досвідченого депо-людина має бути тактичний план на наступний крок
маєте?
сл1дкую за пан1 Любопытной. Дуже гарна мен1 грицева шк1льна наука.
В мене той ще ребус - грудень: ТАС, Ашка, с14. Е про що подумати - на кону 600к
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:48

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?

нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря

20го был последний день под такие прОценты-жаба душит слезать на 10,5 :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:09

  хуторянка написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?

нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря

20го был последний день под такие прОценты-жаба душит слезать на 10,5 :(

Конячників і Руслана в Ваших краях немає?
Там непогані стовпи були під 17,5% та 16%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35108
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:37

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Конячників і Руслана в Ваших краях немає?
нет , нема , до кийова - то далеко, то часу нема, то корона ця.........
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3787
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:45

ukrprom2014
А что, можно использовать несколько кешбек-сайтов вместе? И что за "братки"?

Менять свои 20,15% (с уч.капитал) на 10.5%, не очень хочется, эх(
Anonim2666
 
Повідомлень: 34
З нами з: 24.06.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 08:42

Re: А-Банк

  greenozon написав:2) що там чувати за чорні платинові карти

Ожидаемо ничегно нет, кроме стандартного набора услуг для карт этого уровня.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 31.07.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:09

ПРО РУСЛАНА

Квесторе_поверніться
Ни за какие коврижки-с большими потугами выскочила с РД перед самым ВА.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:37

А шо у Шапита СЭПы весь день не ходили седня?
Шо случилось? ВА не ввели ишоо?
А то у меня так с Форумом было, 1..2 дня не походил СЭП и на 3й ввели ВА :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32895
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2614 раз.
Подякували: 3857 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:09

Re: А-Банк

Добривечір! Після оновлення мобільного застосунку не дозволяє робити скриншоти. Це в усіх так чи мені "пощастило"? Звикла банківські операції скринити, щоб у разі якихось проблем були підтвердження. Може, хтось підкаже, як повернутися до попередньої версії чи "вилікувати" параною банку? Можна в ПП.
movnyk
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.08.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:34

  movnyk написав:Добривечір! Після оновлення мобільного застосунку не дозволяє робити скриншоти. Це в усіх так чи мені "пощастило"? Звикла банківські операції скринити, щоб у разі якихось проблем були підтвердження. Може, хтось підкаже, як повернутися до попередньої версії чи "вилікувати" параною банку? Можна в ПП.

Седня тож пришлось скринить, оно через раз работает, просто перещелкивал страницы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32895
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2614 раз.
Подякували: 3857 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1748174917501751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleexxxx, vitaliy_berdinskikh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 235, 236, 237
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2364 72073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 20:17
Ivanhoe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4424, 4425, 4426
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44258 5365247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 19:33
greenozon
Банк Глобус 1 ... 709, 710, 711
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7106 941185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 19:15
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.