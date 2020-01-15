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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:40
clientage написав:
Седня тож пришлось скринить, оно через раз работает, просто перещелкивал страницы
Ні, не піддається ні скрінуванню, ні запису.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 23:56
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?
нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря
А у меня сегодня закончился
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03
lubopytnaya написав: Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?
нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря
А у меня сегодня закончился
У меня тож, но не смог вывести СЭПом, не фурычил у Шапита, пришлось раскидывать по р2р, палить задарма р2р-лимиты, Шапито залочил карту, куры в Чате просили не волноваться
Ну чистое Шапито, а не банка.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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