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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1748174917501751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:24

Re: А-Банк

https://www.atcominvestbank.com/uk/indi ... subbutton5
24 місяці 12.50%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:40

  clientage написав:Седня тож пришлось скринить, оно через раз работает, просто перещелкивал страницы

Ні, не піддається ні скрінуванню, ні запису.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:56

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?

нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря

А у меня сегодня закончился :(
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:02

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:А у меня сегодня закончился :(
Примите соболезнования :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?

нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря

А у меня сегодня закончился :(

У меня тож, но не смог вывести СЭПом, не фурычил у Шапита, пришлось раскидывать по р2р, палить задарма р2р-лимиты, Шапито залочил карту, куры в Чате просили не волноваться :)
Ну чистое Шапито, а не банка.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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