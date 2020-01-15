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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:40
clientage написав:
Седня тож пришлось скринить, оно через раз работает, просто перещелкивал страницы
Ні, не піддається ні скрінуванню, ні запису.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 12 лис, 2020 23:56
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?
нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря
А у меня сегодня закончился
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:03
lubopytnaya написав: Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
А чи дотягнула ця аХція до 15.01.20?
нет , у мну последний депо 18,5 кончится в середине декабря
А у меня сегодня закончился
У меня тож, но не смог вывести СЭПом, не фурычил у Шапита, пришлось раскидывать по р2р, палить задарма р2р-лимиты, Шапито залочил карту, куры в Чате просили не волноваться
Ну чистое Шапито, а не банка.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:25
clientage
після якої суми локнули? а то я вчора їм 30ку заніс... переживаю однако
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KVV
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:33
KVV написав:clientage
після якої суми локнули? а то я вчора їм 30ку заніс... переживаю однако
Я виводив сепом, то після 100 т зразу і локнули, передзвонив- розблокували картку. А що сеп вчора в когось не вийшов?
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melkh
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:04
melkh написав: KVV написав:clientage
після якої суми локнули? а то я вчора їм 30ку заніс... переживаю однако
Я виводив сепом, то після 100 т зразу і локнули, передзвонив- розблокували картку. А що сеп вчора в когось не вийшов?
ну мне в конце дня 40 локнули , которые я весь день за 3 попытки не мог вывести СЭПом
но за 10 мин все разрулили и я таки манисендом повыносил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:56
Знатный вынос пошёл, однако...
А кто куда потом?
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jay2004
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:48
jay2004 я в валюту, частично оставил, частично вынес в другой банк
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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