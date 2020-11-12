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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:20

Re: А-Банк

  jay2004 написав:А кто куда потом?


вчора доповідачі розповідали

viewtopic.php?p=5097985#p5097985
я планую в деякі продукти зайти

загалом да... БСУ вже не та, треба шукати навколо чи навіть позаБСУ-ні дорожки
+50грн !
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  #<1 ... 1749175017511752
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