вчора доповідачі розповідали
viewtopic.php?p=5097985#p5097985
я планую в деякі продукти зайти
загалом да... БСУ вже не та, треба шукати навколо чи навіть позаБСУ-ні дорожки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:20
Re: А-Банк
вчора доповідачі розповідали
viewtopic.php?p=5097985#p5097985
я планую в деякі продукти зайти
загалом да... БСУ вже не та, треба шукати навколо чи навіть позаБСУ-ні дорожки
+50грн !
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