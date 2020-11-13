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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:20

Re: А-Банк

  jay2004 написав:А кто куда потом?


вчора доповідачі розповідали

viewtopic.php?p=5097985#p5097985
я планую в деякі продукти зайти

загалом да... БСУ вже не та, треба шукати навколо чи навіть позаБСУ-ні дорожки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:33

Re: А-Банк

  greenozon написав:я планую в деякі продукти зайти


Буде цікаво почитати про Ваш досвід!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:52

  jay2004 написав:Знатный вынос пошёл, однако...
А кто куда потом?

Я в Айбокс под 11% на 12 месяцев + Минфин добавил 0,6%
И так, как это не первый у меня депозит в Айбоксе, то по программе лояльности банк дает +1% к ставке если оформляешь новый депозит на год, и +0,5% если на полгода.

Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:04

lubopytnaya там ето, в 10 месяце еще +200 грн давали за коробкобанк. Вы попали?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:18

  Goodman написав:lubopytnaya там ето, в 10 месяце еще +200 грн давали за коробкобанк. Вы попали?

Эта картинка?

Зображення

Да, я сразу же открыла депозит на Минфине.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:46

  jay2004 написав:Знатный вынос пошёл, однако...

Возможно это тот самый волшебный пинок, которого порой так не хватает для мотивации.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:50

  jay2004 написав:Знатный вынос пошёл, однако...
А кто куда потом?

Я фонд в акорд перенес на 3 месяца под 11
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:59

lubopytnaya так точно, госпожа.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:03

  jay2004 написав:Знатный вынос пошёл, однако...
А кто куда потом?


Скоро вынесу больше 3 фондов... В бетон.
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jay2004
 
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