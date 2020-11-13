вчора доповідачі розповідали
viewtopic.php?p=5097985#p5097985
я планую в деякі продукти зайти
загалом да... БСУ вже не та, треба шукати навколо чи навіть позаБСУ-ні дорожки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:20
Re: А-Банк
вчора доповідачі розповідали
viewtopic.php?p=5097985#p5097985
я планую в деякі продукти зайти
загалом да... БСУ вже не та, треба шукати навколо чи навіть позаБСУ-ні дорожки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:33
Re: А-Банк
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:52
Я в Айбокс под 11% на 12 месяцев + Минфин добавил 0,6%
И так, как это не первый у меня депозит в Айбоксе, то по программе лояльности банк дает +1% к ставке если оформляешь новый депозит на год, и +0,5% если на полгода.
Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:04
lubopytnaya там ето, в 10 месяце еще +200 грн давали за коробкобанк. Вы попали?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:18
Эта картинка?
Да, я сразу же открыла депозит на Минфине.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:46
Возможно это тот самый волшебный пинок, которого порой так не хватает для мотивации.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:50
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:59
lubopytnaya так точно, госпожа.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:03
Скоро вынесу больше 3 фондов... В бетон.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:34
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