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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:35
abc111 паркоместо или кладовка)
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:03
Ну да, только на пожрать.
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