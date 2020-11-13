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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:35
abc111 паркоместо или кладовка)
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:03
abc111 написав: jay2004 написав: jay2004 написав:
Знатный вынос пошёл, однако...
А кто куда потом?
Скоро вынесу больше 3 фондов... В бетон.
....3 фонда ??? Это бетонный гараж ???
Ну да, только на пожрать.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:44
ruvex
Хорошо же вы жрёте
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Додано: Суб 14 лис, 2020 07:55
ruvex написав: jay2004 написав:
Знатный вынос пошёл, однако...
Возможно это тот самый волшебный пинок, которого порой так не хватает для мотивации.
имхо- в прошлом году заключала в конце декабря-заносивших было ну очееень много в отд.
не думаю что по окончании останутся
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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