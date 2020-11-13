|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:35
abc111 паркоместо или кладовка)
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:03
Ну да, только на пожрать.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Суб 14 лис, 2020 07:55
ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ОЙОЙОЙ
имхо- в прошлом году заключала в конце декабря-заносивших было ну очееень много в отд.
не думаю что по окончании останутся
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:09
Шапито
Господа, а как обстоят дела со столбами? Есть пару стандартов. Под 12%. Их можно налить под фонд? Осталось 2 недели и тоже обеспокоен вопросом - куда размещать 1,5фонда из таси и ломбарда.. Уже рассматриваю самые бредовые идеи - кредитные союзы, недвига (в провинции) и самый адекватный вариант на мой взгляд - зеленый на 5лет в альфу..
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22
ТОЛЬКО НЕ НА МАГАДАН -ЭТО МНЕ НЕ ПО ГОДАМ
логан1919 пять лет в Альфу ?
могу не дожить
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
|