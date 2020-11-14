Додано: Суб 14 лис, 2020 22:47

kreuz написав: clientage написав: melkh написав: Я виводив сепом, то після 100 т зразу і локнули, передзвонив- розблокували картку. А що сеп вчора в когось не вийшов? Я виводив сепом, то після 100 т зразу і локнули, передзвонив- розблокували картку. А що сеп вчора в когось не вийшов?

ну мне в конце дня 40 локнули , которые я весь день за 3 попытки не мог вывести СЭПом

но за 10 мин все разрулили и я таки манисендом повыносил ну мне в конце дня 40 локнули , которые я весь день за 3 попытки не мог вывести СЭПомно за 10 мин все разрулили и я таки манисендом повыносил

Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь? Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?

Вам же в предыдущем сообщении пишут, что лочат даже при суммах меньше чем фонд. В итоге вывести конечно дадут, но будьте готовы к унизительной фотосессии, когда вас раз десять будут просить перефотать селфи с паспортом, потому как представителю банка будут поочередно не нравится - ваша одежда, освещение, то как у вас открыты глаза, ваше выражение морды лица и т.п. ИМХО лучше толкать СЭПом - но опыт clientage свидетельствует об обратном. Меня прошлой зимой залочили даже не на самом р2р, а еще только на попытке увеличить месячный лимит вывода по р2р с 90 до 112 тыс. грн. причем вывод был с КДВ и да - это был закончившийся депо. В итоге скорее всего вам удастся вывести все, но будьте морально готовы, что кровушки вашей попьют изрядно. И упаси вас всевышний "ошибаться в показаниях" - тогда, подозреваю, придется изнашивать кеды...