RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1751175217531754>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:35

abc111 паркоместо или кладовка)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:03

  abc111 написав:
  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Знатный вынос пошёл, однако...
А кто куда потом?


Скоро вынесу больше 3 фондов... В бетон.


....3 фонда ??? Это бетонный гараж ???


Ну да, только на пожрать. :wink:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10139
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:44

ruvex
Хорошо же вы жрёте :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 9344
З нами з: 14.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 07:55

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ОЙОЙОЙ

  ruvex написав:
  jay2004 написав:Знатный вынос пошёл, однако...

Возможно это тот самый волшебный пинок, которого порой так не хватает для мотивации.

имхо- в прошлом году заключала в конце декабря-заносивших было ну очееень много в отд.
не думаю что по окончании останутся :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:09

Шапито

Господа, а как обстоят дела со столбами? Есть пару стандартов. Под 12%. Их можно налить под фонд? Осталось 2 недели и тоже обеспокоен вопросом - куда размещать 1,5фонда из таси и ломбарда.. Уже рассматриваю самые бредовые идеи - кредитные союзы, недвига (в провинции) и самый адекватный вариант на мой взгляд - зеленый на 5лет в альфу..
логан1919
 
Повідомлень: 349
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22

ТОЛЬКО НЕ НА МАГАДАН -ЭТО МНЕ НЕ ПО ГОДАМ

логан1919 пять лет в Альфу ?
могу не дожить :D :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:32

  clientage написав:
  melkh написав:
  KVV написав:clientage
після якої суми локнули? а то я вчора їм 30ку заніс... переживаю однако
Я виводив сепом, то після 100 т зразу і локнули, передзвонив- розблокували картку. А що сеп вчора в когось не вийшов?

ну мне в конце дня 40 локнули , которые я весь день за 3 попытки не мог вывести СЭПом :(
но за 10 мин все разрулили и я таки манисендом повыносил

Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:41

  kreuz написав:Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?

после депо все падает на КдВ
в принципе, СЭП нашару с этого Шапита уходит
Но ток 3 попытки его отправить успеха не принесли
Ну и пришлось палить лимиты на р2р
Вообщем советую налом забирать из кассы, хай почаще заказывают себе броневички под НГ :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32917
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2618 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:47

  kreuz написав:
  clientage написав:
  melkh написав:Я виводив сепом, то після 100 т зразу і локнули, передзвонив- розблокували картку. А що сеп вчора в когось не вийшов?

ну мне в конце дня 40 локнули , которые я весь день за 3 попытки не мог вывести СЭПом :(
но за 10 мин все разрулили и я таки манисендом повыносил

Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?

Вам же в предыдущем сообщении пишут, что лочат даже при суммах меньше чем фонд. В итоге вывести конечно дадут, но будьте готовы к унизительной фотосессии, когда вас раз десять будут просить перефотать селфи с паспортом, потому как представителю банка будут поочередно не нравится - ваша одежда, освещение, то как у вас открыты глаза, ваше выражение морды лица и т.п. ИМХО лучше толкать СЭПом - но опыт clientage свидетельствует об обратном :(. Меня прошлой зимой залочили даже не на самом р2р, а еще только на попытке увеличить месячный лимит вывода по р2р с 90 до 112 тыс. грн. причем вывод был с КДВ и да - это был закончившийся депо. В итоге скорее всего вам удастся вывести все, но будьте морально готовы, что кровушки вашей попьют изрядно. И упаси вас всевышний "ошибаться в показаниях" - тогда, подозреваю, придется изнашивать кеды... :evil:
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 14 лис, 2020 22:48, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5109
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:47

  omb написав:jay2004 я в валюту, частично оставил, частично вынес в другой банк

А як та де Ви у валюту заходили, у долар же?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1751175217531754>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, J, kreuz, Vorlon і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1887, 1888, 1889
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18884 2650236
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:08
miltador
Альфа-Банк 1 ... 9079, 9080, 9081
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90808 10724424
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 21:06
ol_zy
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7422 1668651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 18:54
Kevin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17531)
14.11.2020 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.