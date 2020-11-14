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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:35
abc111 паркоместо или кладовка)
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:03
Ну да, только на пожрать.
Black Jack - White Business
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Додано: Суб 14 лис, 2020 07:55
ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ОЙОЙОЙ
имхо- в прошлом году заключала в конце декабря-заносивших было ну очееень много в отд.
не думаю что по окончании останутся
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:09
Шапито
Господа, а как обстоят дела со столбами? Есть пару стандартов. Под 12%. Их можно налить под фонд? Осталось 2 недели и тоже обеспокоен вопросом - куда размещать 1,5фонда из таси и ломбарда.. Уже рассматриваю самые бредовые идеи - кредитные союзы, недвига (в провинции) и самый адекватный вариант на мой взгляд - зеленый на 5лет в альфу..
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:22
ТОЛЬКО НЕ НА МАГАДАН -ЭТО МНЕ НЕ ПО ГОДАМ
логан1919 пять лет в Альфу ?
могу не дожить
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:32
Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:41
после депо все падает на КдВ
в принципе, СЭП нашару с этого Шапита уходит
Но ток 3 попытки его отправить успеха не принесли
Ну и пришлось палить лимиты на р2р
Вообщем советую налом забирать из кассы, хай почаще заказывают себе броневички под НГ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:47
Вам же в предыдущем сообщении пишут, что лочат даже при суммах меньше чем фонд. В итоге вывести конечно дадут, но будьте готовы к унизительной фотосессии, когда вас раз десять будут просить перефотать селфи с паспортом, потому как представителю банка будут поочередно не нравится - ваша одежда, освещение, то как у вас открыты глаза, ваше выражение морды лица и т.п. ИМХО лучше толкать СЭПом - но опыт clientage свидетельствует об обратном . Меня прошлой зимой залочили даже не на самом р2р, а еще только на попытке увеличить месячный лимит вывода по р2р с 90 до 112 тыс. грн. причем вывод был с КДВ и да - это был закончившийся депо. В итоге скорее всего вам удастся вывести все, но будьте морально готовы, что кровушки вашей попьют изрядно. И упаси вас всевышний "ошибаться в показаниях" - тогда, подозреваю, придется изнашивать кеды...
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 14 лис, 2020 22:48, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:47
А як та де Ви у валюту заходили, у долар же?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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