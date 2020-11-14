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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1751175217531754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:55

  clientage написав:
  kreuz написав:Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?

после депо все падает на КдВ
в принципе, СЭП нашару с этого Шапита уходит
Но ток 3 попытки его отправить успеха не принесли
Ну и пришлось палить лимиты на р2р
Вообщем советую налом забирать из кассы, хай почаще заказывают себе броневички под НГ :idea:

Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:05

Re: А-Банк

  kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...

Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5113
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:07

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...

Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы

Я влітку стикався і сам, але була лайт-версія певно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:12

  kreuz написав:
  Flamingo написав:
  kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...

Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы

Я влітку стикався і сам, але була лайт-версія певно...

Я б на вашем месте попытался бы уже сейчас, не дожидаясь окончания депо, попробовать поднять лимит до нужной суммы. Если нарветесь на гестапо, то имхо его лучше пройти до того как депо окончится и иметь уже на карте нужный лимит для вывода.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5113
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:25

Re: А-Банк

Справа ускладнюється ще й тим, що не знаю, куди тікати, бо у Форварді місця катма, а більш, як на місяць не хочу замикатися, бо чекаю наприкінці року підняття ставок.

От якби дозволили тут ще побути на отих стовпах минулих...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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