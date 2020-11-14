kreuz написав:Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?
после депо все падает на КдВ в принципе, СЭП нашару с этого Шапита уходит Но ток 3 попытки его отправить успеха не принесли Ну и пришлось палить лимиты на р2р Вообщем советую налом забирать из кассы, хай почаще заказывают себе броневички под НГ
Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...
Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...
Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы
Я влітку стикався і сам, але була лайт-версія певно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...
Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы
Я влітку стикався і сам, але була лайт-версія певно...
Я б на вашем месте попытался бы уже сейчас, не дожидаясь окончания депо, попробовать поднять лимит до нужной суммы. Если нарветесь на гестапо, то имхо его лучше пройти до того как депо окончится и иметь уже на карте нужный лимит для вывода.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Справа ускладнюється ще й тим, що не знаю, куди тікати, бо у Форварді місця катма, а більш, як на місяць не хочу замикатися, бо чекаю наприкінці року підняття ставок.
От якби дозволили тут ще побути на отих стовпах минулих...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Справа ускладнюється ще й тим, що не знаю, куди тікати, бо у Форварді місця катма, а більш, як на місяць не хочу замикатися, бо чекаю наприкінці року підняття ставок. От якби дозволили тут ще побути на отих стовпах минулих...
Откуда инфа про повышение ставок? Сейчас тренд на понижение, да и учетную ставку никто кардинально повышать не будет (если вообще будут). А если говорить про Новогодние "акции", то там же будет максимум 0,5%-1%.
Flamingo написав:Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы
Я влітку стикався і сам, але була лайт-версія певно...
Я б на вашем месте попытался бы уже сейчас, не дожидаясь окончания депо, попробовать поднять лимит до нужной суммы. Если нарветесь на гестапо, то имхо его лучше пройти до того как депо окончится и иметь уже на карте нужный лимит для вывода.
Я вибачаюсь, а де можна подивитись ті ліміти, і як їх можна підняти? Бо в мене доступний для зміни лише ліміт для оплати в інтернеті. А в веб версії в налаштуваннях карти є ще ліміт 'на проведення операцій' - але він встановлений на - 'без обмежень' - і я ніяк не можу його змінити( кнопка не тицяється)