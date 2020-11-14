Втім, чи потрібно тепер це, ще не вирішив, але склав собі такий рейтинг карт з процентами на залишок: 1) КоКо Кард, Банк Форвард, 8.5% (бо 9% ось-ось тю-тю); 2) ONE, Банк Конкорд, 8%; 3) Кредитна картка monobank, 7%; 4) Зелена, А-Банк, 7%; 5) Універсальна, Приватбанк, 6%.
Виправляйте, додавайте, якщо хто знає краще чи більше. Доречним будуть і пропозиції коротко- (до 3-х, а ще краще до 1-го місяця) чи безстрокових депозитів на зразок Вільного в ПУМБі під 6%...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...
Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы
Розвідав був уночі ці ліміти. Кажуть, що ліміт на операцію р2р непідйомний і становить 25к, а ось місячний у 150к начебто можна через гестапо підняти а хоч би й понад фонд, але наразі без конкретики.
Обмеження стосуються усіх, втім побачити, кажуть, їх ніде не можливо...
Востаннє редагувалось kreuz в Нед 15 лис, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Справа ускладнюється ще й тим, що не знаю, куди тікати, бо у Форварді місця катма, а більш, як на місяць не хочу замикатися, бо чекаю наприкінці року підняття ставок. От якби дозволили тут ще побути на отих стовпах минулих...
Откуда инфа про повышение ставок? Сейчас тренд на понижение, да и учетную ставку никто кардинально повышать не будет (если вообще будут). А если говорить про Новогодние "акции", то там же будет максимум 0,5%-1%.
Бо мені так хочеться ))
Хоча підґрунтя також маю. Ми ж на гілці А, так от у ньому ж нещодавно трохи підняли ставки, а ще здається МГБ також підняв. Тому я б залюбки дочекався хоч якогось підняття в mono та Укркапі. А на додачу може стати у нагоді ще й підняття суми фонду, чутки про що вже давненько мусують...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):