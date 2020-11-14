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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1753175417551756>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:28

1finanсier
Все вирішується підняттям ліміту для оплати в інтернеті
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:17

  velvet написав:
  Julio написав:
  kreuz написав:Фонд розпихати по р2р дасть ломбард? Звідси можна й штовхати безоплатно чи тільки тягнути Монькою якоюсь?

Штовхати звідси безоплатно, а тягнути з комісом 1%. Нещодавно поповнював вірт. карту Ізіпей для оплати комуналя на 700грн власними коштами з Зеленої, так стягло у підсумку 707.

З КДВ тягнути без комісії

Дякую, друзі. Зрозумів так, що нашару штовхати треба з Зеленої (бо тягти з неї 1% вартує), а з КДВ нашару можна і так і сяк. СЕП наче з обох безоплатний: https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=uk

Втім, чи потрібно тепер це, ще не вирішив, але склав собі такий рейтинг карт з процентами на залишок:
1) КоКо Кард, Банк Форвард, 8.5% (бо 9% ось-ось тю-тю);
2) ONE, Банк Конкорд, 8%;
3) Кредитна картка monobank, 7%;
4) Зелена, А-Банк, 7%;
5) Універсальна, Приватбанк, 6%.

Виправляйте, додавайте, якщо хто знає краще чи більше. Доречним будуть і пропозиції коротко- (до 3-х, а ще краще до 1-го місяця) чи безстрокових депозитів на зразок Вільного в ПУМБі під 6%...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:21

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Так може хтось вже ліміти розвідав )) Раптом дають тягти тільки 40к, а ще 60к можна штовхнути...

Лимиты пустит те что будут стоятть у вас по карте. А вот увеличить с небольшого лимита скажем до 200к - может нервы помотать. После того как я зимой лимит до 100к с хвостиком поднял - а-банка по р2р выпустила без проблем. Но это палево лимитов. Поэтому я лучше их тоже "налом" наказал бы

Розвідав був уночі ці ліміти. Кажуть, що ліміт на операцію р2р непідйомний і становить 25к, а ось місячний у 150к начебто можна через гестапо підняти а хоч би й понад фонд, але наразі без конкретики.

Обмеження стосуються усіх, втім побачити, кажуть, їх ніде не можливо...
Востаннє редагувалось kreuz в Нед 15 лис, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:23

kreuz
Ещё Аккорд 8%
Зелёная, помоему, уже 5%
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:24

  Amid написав:kreuz
Аккорд 8%

А зайти в нього дистанційно існує можливість?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:25

Re: А-Банк

  kreuz написав:Виправляйте, додавайте, якщо хто знає краще чи більше.

У Укргазбанка PRO Запас (в том числе виртуальная) - 10%/5%, но вот эти 5% ограничивают свободное перемещение средств.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:29

  lloydbanksua написав:
  kreuz написав:Справа ускладнюється ще й тим, що не знаю, куди тікати, бо у Форварді місця катма, а більш, як на місяць не хочу замикатися, бо чекаю наприкінці року підняття ставок. От якби дозволили тут ще побути на отих стовпах минулих...

Откуда инфа про повышение ставок? Сейчас тренд на понижение, да и учетную ставку никто кардинально повышать не будет (если вообще будут). А если говорить про Новогодние "акции", то там же будет максимум 0,5%-1%.

Бо мені так хочеться ))

Хоча підґрунтя також маю. Ми ж на гілці А, так от у ньому ж нещодавно трохи підняли ставки, а ще здається МГБ також підняв. Тому я б залюбки дочекався хоч якогось підняття в mono та Укркапі. А на додачу може стати у нагоді ще й підняття суми фонду, чутки про що вже давненько мусують...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:34

Re: А-Банк

  kreuz написав:Доречним будуть і пропозиції коротко- (до 3-х, а ще краще до 1-го місяця) чи безстрокових депозитів на зразок Вільного в ПУМБі під 6%...

Конкорд, 3 міс, 11%, щоміс.
Акорд, 3 міс, НовіГроші, 11%, щоміс.
Моня, 4 міс, розміщ. СЕПом, 10% +0.5%-за-СЕП, з поповн, щоміс.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:37

Re: А-Банк

  clientage написав:Моня, 4 міс, розміщ. СЕПом, 10% +0.5%-за-СЕП, з поповн, щоміс

Так вроде ж на 4 месяца 9%.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:50

  ingtrans написав:
  clientage написав:Моня, 4 міс, розміщ. СЕПом, 10% +0.5%-за-СЕП, з поповн, щоміс

Так вроде ж на 4 месяца 9%.

Шорт, сорри :oops:
Я таки на 6 мес под 10%+ разместился там
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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