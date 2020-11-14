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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:29
kreuz написав: Amid написав:kreuz
Аккорд 8%
А зайти в нього дистанційно існує можливість?
К сожалению, на текущий момент - нет.
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Amid
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