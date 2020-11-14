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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1753175417551756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:29

  kreuz написав:
  Amid написав:kreuz
Аккорд 8%

А зайти в нього дистанційно існує можливість?


К сожалению, на текущий момент - нет.
Amid
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
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  #<1 ... 1753175417551756
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