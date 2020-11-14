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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1753175417551756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:29

  kreuz написав:
  Amid написав:kreuz
Аккорд 8%

А зайти в нього дистанційно існує можливість?


К сожалению, на текущий момент - нет.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:48

СЭПом переводил спокойно в аккорд 139к.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:33

  Amid написав:kreuz
Ещё Аккорд 8%
Зелёная, помоему, уже 5%

13.11.2020 получал Зеленую вместо универсалки. В настройках карты активировал
% на остаток был 7%
atcan1948
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:38

Re: А-Банк

  atcan1948 написав:активировал
% на остаток был 7%

а хоча б десь (веб ІБ чи моб додаток) можна глянути цей % по карті?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:41

Re: А-Банк

  greenozon написав:а хоча б десь (веб ІБ чи моб додаток) можна глянути цей % по карті?

В приложении отображается на экране активации процентов на остаток.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:49

  greenozon написав:
  atcan1948 написав:активировал
% на остаток был 7%

а хоча б десь (веб ІБ чи моб додаток) можна глянути цей % по карті?

в апликухе тапнуть шестеренку у прав верх углу карты 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:52

кажись із цим % бардак повний
маю уні валютну $ (жовта), яка чомусь відображається в АБ24 додатку як Картка "Зелена" і яка єдина має меню "Відсоток на залишок" де пише....7%
не вірю! :)
інші каркти ще старого типу (не Зелені), кнопки про % не мають
+50грн !
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greenozon
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