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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:29
kreuz написав: Amid написав:kreuz
Аккорд 8%
А зайти в нього дистанційно існує можливість?
К сожалению, на текущий момент - нет.
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Amid
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:48
СЭПом переводил спокойно в аккорд 139к.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:33
Amid написав:kreuz
Ещё Аккорд 8%
Зелёная, помоему, уже 5%
13.11.2020 получал Зеленую вместо универсалки. В настройках карты активировал
% на остаток был 7%
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atcan1948
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:38
atcan1948 написав:
активировал
% на остаток был 7%
а хоча б десь (веб ІБ чи моб додаток) можна глянути цей % по карті?
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greenozon
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:41
greenozon написав:
а хоча б десь (веб ІБ чи моб додаток) можна глянути цей % по карті?
В приложении отображается на экране активации процентов на остаток.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:49
greenozon написав: atcan1948 написав:
активировал
% на остаток был 7%
а хоча б десь (веб ІБ чи моб додаток) можна глянути цей % по карті?
в апликухе тапнуть шестеренку у прав верх углу карты
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:52
кажись із цим % бардак повний
маю уні валютну $ (жовта), яка чомусь відображається в АБ24 додатку як Картка "Зелена" і яка єдина має меню "Відсоток на залишок" де пише....7%
не вірю!
інші каркти ще старого типу (не Зелені), кнопки про % не мають
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greenozon
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