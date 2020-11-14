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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:12
greenozon написав:J
СЕП != покупки в інтернеті
летом одно с другим не было связано
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