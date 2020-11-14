летом одно с другим не было связано
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:12
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:00
Я от теж був певен, що відсоток на Зеленій нижче плінтуса. Жодних сповіщень про те, що вони передумали не приходило. Розділ новин на сайті з минулого року не оновлювався. Маркетолухів на мило.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:13
klug
Есть новость на офсайте - специально проверил. С 1 сентября. И на ФБ было...
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