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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1754175517561757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:12

  greenozon написав:J

СЕП != покупки в інтернеті

летом одно с другим не было связано
J
 
Повідомлень: 5003
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:00

Я от теж був певен, що відсоток на Зеленій нижче плінтуса. Жодних сповіщень про те, що вони передумали не приходило. Розділ новин на сайті з минулого року не оновлювався. Маркетолухів на мило.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5032
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 627 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:13

klug
Есть новость на офсайте - специально проверил. С 1 сентября. И на ФБ было...
Vorlon
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 14.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:06

Vorlon
Зашёл в приложение - действительно, 7%. Значит, новость о поднятии ставки пропустил.
Amid
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 12.06.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:28

Головне, що в тарифах 7%:
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:50

Re: А-Банк

Шановне товариство!
Чи був кешбек при оплаті на сайті Фокстрота та доставці у магазин, а не з адресною доставкою або Нова пошта?
V2
4
 
Повідомлень: 6856
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Подякував: 252 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:34

  V2 написав:Шановне товариство!
Чи був кешбек при оплаті на сайті Фокстрота та доставці у магазин, а не з адресною доставкою або Нова пошта?
был, недавно так чайник забирал. Кешбек насчитало
Hemi
 
Повідомлень: 54
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:20

  хуторянка написав:
  ruvex написав:
  jay2004 написав:Знатный вынос пошёл, однако...

Возможно это тот самый волшебный пинок, которого порой так не хватает для мотивации.

имхо- в прошлом году заключала в конце декабря-заносивших было ну очееень много в отд.
не думаю что по окончании останутся :mrgreen:

Если отток никак не повлияет на реакцию банка, без сомнения процесс продолжится.
Гребу в этой же лодке. В лучшем случае стоит застолбить здесь койко-место.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлень: 10142
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  #<1 ... 1754175517561757
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