Додано: Нед 15 лис, 2020 23:51
Заюзав ще як тимчасову альтернативу Антистрес від Альянсу, вхід-вихід безоплатний через р2р на їх картку, від 5к на 10 днів, до 9 лонгацій, по +0.25% за кожну, старт від 8.5%, побачимо як працюватиме...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY