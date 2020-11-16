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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:51
Заюзав ще як тимчасову альтернативу Антистрес від Альянсу, вхід-вихід безоплатний через р2р на їх картку, від 5к на 10 днів, до 9 лонгацій, по +0.25% за кожну, старт від 8.5%, побачимо як працюватиме...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:33
Локнули СЕП на 18к на свій рахунок в ПУМБі. Перед цим 12к пропустили на Фарс. Після фейсконтролю у вайбері попустились.
Шапіто.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:42
Гарні новини!
АБ нарешті доробив фунціонал грошових переказів в АБ24 банкінгу (на комп'ютері)
Можна слати і отримувати
наразі в списку отримання бачу лише 1 провайдера - MoneyGram, але гадаю з часом будуть добавляти
PS в яких ще банчиках окрім ПБ та АБ є функціонал отримання переказів в ІБ, колеги?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:41
А что это за Жовта картка?
Да еще и с кишмишем.
Братки КБ дают на КДВ уже?
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:17
Кишмиш 500 грязными - это на всего на одну учетку или же на каждую карту отдельно (имеется в виду зеленая отдельно, а желтая отдельно)?
Если зеленая в минусе - на желтую кишмиш платят повышенный?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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