Заюзав ще як тимчасову альтернативу Антистрес від Альянсу, вхід-вихід безоплатний через р2р на їх картку, від 5к на 10 днів, до 9 лонгацій, по +0.25% за кожну, старт від 8.5%, побачимо як працюватиме...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Кишмиш 500 грязными - это всего на одну учетку или же на каждую карту отдельно (имеется в виду зеленая отдельно, а желтая отдельно)? Если зеленая в минусе - на желтую кишмиш платят повышенный? UPD. На второй вопрос ответ нашел - работает принцип как у мони - если на зеленой долг - на жёлтой кишмиш пониженный
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
lubopytnaya написав:Так у них и раньше так было - в месяц разрешено пополнение только на сумму не превышающую текущую сумму.
Раньше было так, как Вы написали, но с 15.10 пополнение только на первоначальную сумму, но не более 100к. То есть, если открыть депозит, например, на 10к, то потом в любой произвольный месяц можно пополнить только на 10к, независимо от суммы на депозите на начало текущего месяца, а раньше можно было пополнить на 10к, потом на 20к и так далее до 100к.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
lubopytnaya написав:Так у них и раньше так было - в месяц разрешено пополнение только на сумму не превышающую текущую сумму.
Раньше было так, как Вы написали, но с 15.10 пополнение только на первоначальную сумму, но не более 100к. То есть, если открыть депозит, например, на 10к, то потом в любой произвольный месяц можно пополнить только на 10к, независимо от суммы на депозите на начало текущего месяца, а раньше можно было пополнить на 10к, потом на 20к и так далее до 100к.
Аааа... вот оно что. А я и не знала. Какие же гадюки! Хотя, для меня это не критично, т.к. моя стартовая сумма 45 тыс.