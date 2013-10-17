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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1756175717581759>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:51

Заюзав ще як тимчасову альтернативу Антистрес від Альянсу, вхід-вихід безоплатний через р2р на їх картку, від 5к на 10 днів, до 9 лонгацій, по +0.25% за кожну, старт від 8.5%, побачимо як працюватиме...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:33

Локнули СЕП на 18к на свій рахунок в ПУМБі. Перед цим 12к пропустили на Фарс. Після фейсконтролю у вайбері попустились.

Шапіто.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:42

Гарні новини!

АБ нарешті доробив фунціонал грошових переказів в АБ24 банкінгу (на комп'ютері)
Можна слати і отримувати

наразі в списку отримання бачу лише 1 провайдера - MoneyGram, але гадаю з часом будуть добавляти

http://prntscr.com/vklk1s

PS в яких ще банчиках окрім ПБ та АБ є функціонал отримання переказів в ІБ, колеги?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:41

А что это за Жовта картка?
Да еще и с кишмишем.
Братки КБ дают на КДВ уже?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:42

guntherhouse777
Да.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:17

  Vorlon написав:guntherhouse777
Да.

Кишмиш 500 грязными - это всего на одну учетку или же на каждую карту отдельно (имеется в виду зеленая отдельно, а желтая отдельно)?
Если зеленая в минусе - на желтую кишмиш платят повышенный?
UPD. На второй вопрос ответ нашел - работает принцип как у мони - если на зеленой долг - на жёлтой кишмиш пониженный :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:38

  lubopytnaya написав:Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением

Правда, с 15.10 пополнение только на стартовую в мес, кроме 15 мес - без пополнения.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:28

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением

Правда, с 15.10 пополнение только на стартовую в мес, кроме 15 мес - без пополнения.

Так у них и раньше так было - в месяц разрешено пополнение только на сумму не превышающую текущую сумму.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:58

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:Так у них и раньше так было - в месяц разрешено пополнение только на сумму не превышающую текущую сумму.

Раньше было так, как Вы написали, но с 15.10 пополнение только на первоначальную сумму, но не более 100к. То есть, если открыть депозит, например, на 10к, то потом в любой произвольный месяц можно пополнить только на 10к, независимо от суммы на депозите на начало текущего месяца, а раньше можно было пополнить на 10к, потом на 20к и так далее до 100к.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:17

  ingtrans написав:
  lubopytnaya написав:Так у них и раньше так было - в месяц разрешено пополнение только на сумму не превышающую текущую сумму.

Раньше было так, как Вы написали, но с 15.10 пополнение только на первоначальную сумму, но не более 100к. То есть, если открыть депозит, например, на 10к, то потом в любой произвольный месяц можно пополнить только на 10к, независимо от суммы на депозите на начало текущего месяца, а раньше можно было пополнить на 10к, потом на 20к и так далее до 100к.

Аааа... вот оно что. А я и не знала.
Какие же гадюки! :D
Хотя, для меня это не критично, т.к. моя стартовая сумма 45 тыс.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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