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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1756175717581759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:25

  lubopytnaya написав:Аааа... вот оно что. А я и не знала.
Какие же гадюки! :D
Хотя, для меня это не критично, т.к. моя стартовая сумма 45 тыс.

Да, именно об том и речь. Не критично, если нет необходимости пополнить этот столб, закончившимся депо на большую сумму от стартовой здесь. Даже по нарастающему остатку нет возможности.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:30

  ingtrans написав:
  lubopytnaya написав:Так у них и раньше так было - в месяц разрешено пополнение только на сумму не превышающую текущую сумму.

Раньше было так, как Вы написали, но с 15.10 пополнение только на первоначальную сумму, но не более 100к. То есть, если открыть депозит, например, на 10к, то потом в любой произвольный месяц можно пополнить только на 10к, независимо от суммы на депозите на начало текущего месяца, а раньше можно было пополнить на 10к, потом на 20к и так далее до 100к.

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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:40

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:т.к. моя стартовая сумма 45 тыс.


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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:44

Re: А-Банк

Добрый вечер. Ребята какие продукты посоветуете открыть в этом банке? Кредитку без официального трудоустройства выдадут с кредитным лимитом? Есть там категории и пр.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:00

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята какие продукты посоветуете открыть в этом банке? Кредитку без официального трудоустройства выдадут с кредитным лимитом? Есть там категории и пр.

Берите карту зелёная, категории почти как у монобанка, кредитки без официального трудоустройства дают
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:05

velvet , то есть на сильные вкусняшки можно не рассчитывать? Но кредитный лимит должны налить.
Реферальная программа есть?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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