Да, именно об том и речь. Не критично, если нет необходимости пополнить этот столб, закончившимся депо на большую сумму от стартовой здесь. Даже по нарастающему остатку нет возможности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:25
Да, именно об том и речь. Не критично, если нет необходимости пополнить этот столб, закончившимся депо на большую сумму от стартовой здесь. Даже по нарастающему остатку нет возможности.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:30
Це і в ПРиваті те саме?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:40
Re: А-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:44
Re: А-Банк
Добрый вечер. Ребята какие продукты посоветуете открыть в этом банке? Кредитку без официального трудоустройства выдадут с кредитным лимитом? Есть там категории и пр.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:00
Берите карту зелёная, категории почти как у монобанка, кредитки без официального трудоустройства дают
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:05
velvet , то есть на сильные вкусняшки можно не рассчитывать? Но кредитный лимит должны налить.
Реферальная программа есть?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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